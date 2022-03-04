Kulp'ta ilçe otogarı inşa edilecek - Son Dakika
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Kulp'ta ilçe otogarı inşa edilecek

04.03.2022 11:46
Kulp'ta ilçe otogarı inşa edilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde otogar inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde otogar inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp'ta toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapacak.

İlçe otogarında açık alanında 9 toplu taşıma peronu olmak üzere toplam 22 araçlık park yeri bulunacak.

310 metrekare kapalı alana sahip olacak otogarda, 4 bilet satış noktası, bekleme salonu, mescit, teknik oda, elektrik odası, idare odası, kafeterya ve çay ocağı yer alacak.

Turgut Özal Bulvarı üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Kulp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulp'ta ilçe otogarı inşa edilecek - Son Dakika


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