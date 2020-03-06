Kulp'ta kariyer günleri - Son Dakika
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Kulp'ta kariyer günleri

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kulp Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle meslek tanıtım günleri kapsamında lise öğrencilerine siyaset bilimi tanıtımı yapıldı.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kulp Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle meslek tanıtım günleri kapsamında lise öğrencilerine siyaset bilimi tanıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, kaymakamlık mesleği ve siyaset konusunda bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gözlet, "Hayalleriniz için çabalayın. İmkansız olarak görüp, kendinize set çekmeyin. Hayal edin. Hedefiniz ve çalışma aşkınız olsun." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Kulp Şube Başkanı Mehmet Aziz Çelik ise lise öğrencilerine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bugün de öğrencilerimize Kaymakamımız eşliğinde siyaset bilimi tanıtımını yaptık. İnşallah öğrencilerimize faydası olmuştur. Kıymetli zamanlarını bize ayırdıkları için Kaymakamımız Mustafa Gözlet'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, TÜGVA Yönetim Kurulu üyeleri ve lise öğrencileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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