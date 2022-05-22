Kulp'ta Kefrum Kalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Kulp'ta Kefrum Kalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi

22.05.2022 11:25
Kulp'ta Kefrum Kalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'da Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Kültür Şenlikleri" kapsamında düzenlenen 2. doğa yürüyüşü Kefrum Kalesine yapıldı.

Diyarbakır'da Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Kültür Şenlikleri" kapsamında düzenlenen 2. doğa yürüyüşü Kefrum Kalesine yapıldı.

Kulp Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında tahsis edilen araçlarla Kefrum Kalesinin bulunduğu bölgeye ulaşan katılımcılar daha sonra kalenin zirvesine çıkmak için yürüyüşe geçti.

Zirveye ulaşan katılımcılara rehberler tarafından kalenin tarihi anlatıldı. Daha sonra etkinliğe katılanlar güzel manzaraları objektiflere yansıttı.

Doğaseverlere Kefrum Kalesinin eteklerinde yaşamlarını sürdüren vatandaşların odun ateşinde hazırladığı gözlemeler ikram edildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, vatandaşları ilçenin tarihi ve sanatsal güzellikleri olan yerleri ile buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Tarihi ve doğasıyla muazzam güzelliklere sahip olan ilçede gezilmesi, görülmesi gereken birçok yer olduğunu ifade eden Gözlet, herkesi bu güzellikleri ve tarihi yerleri görmeleri için ilçeye davet ettiklerini belirtti.

Gözlet, doğa yürüyüşlerinin devam edeceğini aktardı.

Yürüyüşe katılanlar da ilçenin güzelliklerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, huzurlu ve keyifli zaman geçirdikleri bu etkinlik için Kulp Belediyesine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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