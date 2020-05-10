Kulp'ta sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar yürüyüş yaptı - Son Dakika

Kulp'ta sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra sokağa çıkan yaşlılar yürüyüş yapıp, arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet etti.

Dışarıya çıkmaya çok özlediğini belirten Bahri Kahraman, "Kısıtlama bizim sağlığımız için alındı. Biz de bu uygulamaya riayet ettik. Her şeyin bizim için olduğunu biliyoruz. Bir an önce bu hastalığın bitmesi sürekli dua ediyoruz. " diye konuştu.

Kadim Çınar ise, "Bugün çok mutluyum. Beli bir süreliğine bizler için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ardında ilk işim arkadaşlarımı görmek oldu, azda olsa hasretimi giderdim." dedi.