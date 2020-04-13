Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsaında vatandaşların ihtiyacını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca evlerinden çıkmayarak sağduyulu davranan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını temin için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları ile eczane, fırın, tüpçü, veteriner, akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür etti.

2 günlük süreçte Vefa Sosyal Destek Grubuna 167 vatandaşın müracaat ettiğini dile getiren Gözlet, talepleri olan vatandaşların bütün ihtiyaçlarının temin edilerek kendilerine ulaştırıldığını aktardı.

177 hane ile otel ve öğretmenevinde konaklayan vatandaşlara 2 öğün sıcak yemek hizmeti ulaştırıldığını anlatan Gözlet, kurumlar ile tüm çalışanların 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet için görevi başında olduğunu kaydetti.