"Kültür başkenti Bursa"nın UNESCO değerleri öğrencilere anlatılıyor - Son Dakika
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"Kültür başkenti Bursa"nın UNESCO değerleri öğrencilere anlatılıyor

11.03.2022 10:09
"Kültür başkenti Bursa"nın UNESCO değerleri öğrencilere anlatılıyor

Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaşayan Geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi kapsamında İznik'teki okullarda etkinlik yapıldı.

Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaşayan Geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi kapsamında İznik'teki okullarda etkinlik yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen "Osmanlı payitahtı" Bursa'nın UNESCO değerleri kentte eğitim gören öğrencilere aktarılıyor.

Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini, UNESCO Dünya Kültür Mirası alanlarını ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nı tanıtmak, Bursa'nın değerlerine yönelik farkındalık uyandırmak ve kentlilik bilincini aşılamak amacını taşıyan proje kapsamında Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi ve Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 130 öğrenciye sunum yapıldı.

Sunuma katılan öğrencilere, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan çanta ve klasörler hediye edildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kültür başkenti Bursa'nın UNESCO değerleri öğrencilere anlatılıyor - Son Dakika


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