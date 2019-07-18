Son Dakika Haberleri: "Kültür Kart" sahipleri, kültür tüketerek kazandıkları puanlarla hediyeler alıyor
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"Kültür Kart" sahipleri, kültür tüketerek kazandıkları puanlarla hediyeler alıyor

4 saat önce

Esenler Belediyesi'nin İstanbulluların kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak ve kültür programlarına katılanları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Kültür Kart" uygulaması ile sezon boyunca puan kazanan katılımcılar, hediyelerini alıyor.

Esenler Belediyesi'nin sezon boyunca süren etkinliklerine katılarak puan toplayan sanatseverler, puanlarını ödüle dönüştürdü. "Kültür Kart" sahibi olan 5.685 kişiden 1.050'si müze karttan hobi setlerine, müzik aletlerinden teknolojik aletlere kadar çeşitli hediyeler kazandı. Katılımcılar kazandıkları puanlarla 'kulturkart.com' sitesine girerek, internet üzerinden hediye alışverişi yapabiliyor. Sipariş edilen hediyeler, kargo ile katılımcıların adreslerine ulaştırılıyor. Dileyen katılımcılar ise, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ne gelerek hediyelerini alabiliyor.

Ayrıca hediyeler arasında yer alan geziler için de çekilişe katılan 122 kişiden 71'i; Umre ziyareti, Kudüs ziyareti, Balkan Turu, Türki Cumhuriyetler Gezisi, Güneydoğu Anadolu Turu, Akdeniz Turu, Karadeniz Turu, Kapadokya Gezisi ve Kartepe Gezisi'ne katılmaya hak kazanırken, 61 kişi de "müze kart" sahibi oldu.

Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:35 Kaynak: Bültenler
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