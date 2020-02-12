Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Perre Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Perre Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Perre Antik Kenti'ni gezdi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman'da Perre Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Perre Antik Kenti'ni gezdi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman'da Perre Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'den bilgi alan Demircan, burada bulunan kayalardan oyulmuş mezar odalarını inceleyerek fotoğraf çekti.

Demircan, daha sonra Samsat ilçesi sınırlarında bulunan sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

İl Müftüsü Mehmet Taçcı, Demircan'ı türbe ile yapımı devam eden cami ve külliye hakkında bilgilendirdi.

İnşaat alanını inceleyen Bakan Yardımcısı Demircan, buradaki cami ve külliye projesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Demircan, daha sonra Türkiye Petrolleri Cendere Konukevi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman'da son 17 yılda yapılan önemli çalışmaların olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın geleceğini tarihi perspektifinde aradığını ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

"Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak elbette Adıyaman ile yakın ilişki içindeyiz. Malum Nemrut Dağı gibi Adıyaman'ın önemli değeri var. Bu çerçevede Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait mekanların restorasyonları, sinema ile ilgili yapılacaklar, kütüphane ile ilgili yapacağımız çalışmalar, müze ve ören yerinin geliştirilmesi için ile ilgili ortaya koyulacak perspektifler uzun zamandır bakanlık ile beraber üzerinde titizlikle çalışılan konular var. Hedefimiz bu tarihi perspektif içerisinde kültür turizmin üzerinden işi geliştirmek ve şehrimize artı değerler katmak."

Demircan, konukevinde belediye başkan yardımcılarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Gezi ve ziyaretlerinde Demircan'a Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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