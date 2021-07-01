Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Giresun'da gezi ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Giresun'a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da aralarında bulunduğu heyet tarafından öğle saatlerinde Ordu-Giresun Havaalanında karşılandı. Bakan Ersoy, Giresun Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyareti sonrasında Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye başkanlık binası girişinde Başkan Aytekin Şenlikoğlu, başkan yardımcıları, birim amirleri ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy, daha sonra başkanlık makamına geçerek Başkan Şenlikoğlu ile bir süre sohbet etti.

Bakan Ersoy'u Giresun'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'un yeşil doğasıyla deniziyle, tarihi ve kültürel değerleriyle bir turizm kenti olduğunu ancak bu zamana kadar turizmden hak ettiği payı alamadığını anlatarak Bakan Ersoy'a başta Giresun Adası, Kalesi ve Gedikkaya olmak kentte hayata geçirmeye hazırlandıkları projelere ilişkin bilgiler verip destek talebinde bulundu.

Bakan Ersoy ise bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şenlikoğlu'nu kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi ve Giresun turizminin gelişmesi için Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğini söyledi. Ziyaret Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun Bakan Ersoy'a hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

Belediyenin dış cephe giydirme projesini inceleyen ve bu çalışmadan dolayı Başkan Şenlikoğlu'nu tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha sonra kale incelemelerinin ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına katıldı. Bakan Ersoy, Giresun Adası'nda yaptığı incelemelerin ardından Giresun'dan Trabzon'a hareket edecek. - GİRESUN