Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas'ı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas'ı Ziyaret Etti

40 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas ilçesine de geçerek, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas ilçesine de geçerek, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy Milas'ta tarihi mekanlarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Milas'ta ilk olarak Uzunyuva Hekatomnos Kral Mezarı ziyareti ile programına başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada tarihi Milas halılarını da inceleyerek, Baltalı Kapı'ya geçti. Baltalı Kapı bölgesinde Bakan Ersoy'a kültür rotası hakkında ve tarihi yapılar hakkında Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abuzer Kızıl tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bakan Ersoy daha sonra Çöllüoğlu Hanı'nı da gezerek, Arasta esnafını ziyaret edip, sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son olarak Gümüşkesen Anıtı, Yeni Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, Milas programını noktaladı.

Bakan Ersoy'a ziyaretleri sırasında AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran, kamu kurum, kuruluş temsilcileri ve oda başkanları eşlik etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:36:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas'ı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]