Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir ricası var - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir ricası var
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'de AKM kompleksinin ortasında bulunan İBB'ye ait binanın kaldırılmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan rica etti.
Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatının bitiminde sona yaklaşıldı. Çalışmalar devam ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM kompleksinin ortasında bulunan bir binanın kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ricada bulundu.
"KOMPLEKSİN ORTA YERİNDE BİNA ÇÜRÜK DİŞ GİBİ DURUYOR"
Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Bakan Ersoy şunları söyledi "AKM çok güzel bir kültür merkezi oluyor. Pandemi nedeniyle bazı gecikmeler oldu ama 2021'de açacağız. Ancak şöyle estetik bir sorunla karşı karşıyayım. Kompleksin orta yerinde bir bina var. Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Orayı çevre düzenlemesi ile güzel bir park yapmak istiyoruz.
"BİNAYI TAŞIRLARSA AKM ESTETİK BİR BÜTÜNLÜĞE KAVUŞACAK"
Bu binayı buradan taşımalarını istedik ama yer bulamıyoruz dediler. İstanbul'da yer bulunur. Bunu yaparlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak. İstanbul kazanacak. Galataport'tan başla-yan Kültür Yolu'yla bu bütünleşecek."
Son Dakika İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım Bombus arıları kullanılarak yetiştirilen domateslerin tanesi 1 kilo geliyor Koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ne yapacak? İşte detaylar Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi