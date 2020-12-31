Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması

31.12.2020 11:21
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy mesajında, bütün insanlık açısından tarihe, belleğe ve tecrübelere silinmeyecek izler bırakan 2020'nin artık geride kaldığını belirtti. Kovid-19 ile birçok farklılık yaşandığını ve farkındalıklar edinildiğini ifade eden Ersoy, yeni söz ve rutinlerin kalıcı olarak hayatlara girdiğini ifade etti.

"Bu istisnai süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Sağlık Bakanımızın ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduk." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu dönemin küresel ölçekte en olumsuz etkilediği alanlardan biri şüphesiz kültür ve turizm oldu. Ancak biz hem ilgili bakanlıklarımızın güçlü desteği hem de sektör paydaşlarımızın Bakanlığımızla cesaretle yürüttüğü ortak hareket ve iş birliği neticesinde, önde gelen rakiplerimize nispeten yeni normale ayak uydurmakta çok daha iyi bir performans sergiledik. 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile dünyaya örnek teşkil eden son derece başarılı bir uygulamayı muntazam şekilde hayata geçirdik. Bu sayede uluslararası paydaşlarımız ve kamuoyu nezdinde Türkiye'nin güvenirliğini, prestijini ve marka değerini daha da yükseltmeyi başardık.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni konser salonundan Galata Kulesi ve Resim Heykel Müzesi'ne, Bodrum Kalesi'nden Sümela Manastırı'na ülkemizin dört bir yanında kültür ve sanat projelerimizi sürdürdük ve halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi inşallah salgın sınırlandırmalarını geride bırakarak, bütün gücümüzle hedeflerimize yürüme vakti gelmiştir. 2021 hızla yükselişe geçtiğimiz ve ardından 2023 hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır. Hep birlikte el ele, omuz omuza ilerlediğimiz müddetçe, geleceği daima bugünden daha iyi yapabileceğimize dair sarsılmaz inancımı bir kez daha paylaşıyor, bu iradenin yegane dayanağı olan aziz milletimizin yeni yılını sağlık, huzur ve refah içerisinde bir 2021 temennisiyle kutluyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Yeni Yıl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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