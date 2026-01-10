Kültürel Miras Konferansı İstanbul'da

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinasyonunda, kültürel miras alanında kapsayıcılık ve erişilebilirliğin akademik, teknolojik ve politik boyutlarıyla ele alındığı "Uluslararası Kültürel Miras Sektöründe iNCLUSION Konferansı" İstanbul'da düzenlendi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programın açılışını, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptı.

Şeker, buradaki konuşmasında, kültürel mirasın korunmasının ancak herkes için erişilebilir kılınmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Söz konusu programın bu anlayışı uluslararası ölçekte tartışmaya açan güçlü bir platform olduğunu belirten Şeker, özel gereksinimli bireyler, yaşlılar, nörolojik farklılıkları olan kişiler, göçmenler ve sosyal açıdan dezavantajlı grupların, kültürel mirasa erişimde fiziksel, duyusal, bilişsel ve dijital engellerle karşılaştıklarına işaret etti.

Şeker, TÜBA'nın iNCLUSION Projesi'ne katılımının bu anlayışın bir yansıması olduğunu ifade ederek, program kapsamında gerçekleştirilen oturum ve panellerin yalnızca akademik bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmadığını, yeni ortaklıkların kurulmasına, geleceğe dönük projelerin geliştirilmesine ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını belirtti.

20'yi aşkın ülkeden katılımcı sunum yaptı

Programda 15 oturum gerçekleştirildi. Yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenen oturumlarda 20'yi aşkın ülkeden 120'den fazla akademisyen, uzman ve uygulayıcı sunum yaptı. Konuşmalarda kültürel miras ve turizm alanında kapsayıcılık söylemleri, erişilebilirliğin etik ve toplumsal boyutları, teknoloji temelli dönüşüm süreçleri ve güçlendirme odaklı yaklaşımlar ele alındı.

Ayrıca evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde müzelerde erişilebilirlik, katılımcı ve topluluk temelli miras pratikleri, kapsayıcı turizm, sürdürülebilir kalkınma ve kültür politikaları üzerine uluslararası örnekler ve saha deneyimleri paylaşıldı.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından sunulan bildirilerde, devam eden araştırmalar, Erasmus+ ve benzeri uluslararası projelerle farklı ülkelerde hayata geçirilen uygulama örnekleri değerlendirildi. Yapay zeka destekli dijital araçlar, sanal gerçeklik uygulamaları ve çok duyulu sergileme tekniklerinin kültürel miras alanında kapsayıcılığı artırma potansiyeli vurgulandı.