Son Dakika Haberleri: Kulu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Kulu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

4 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Kulu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.


Kulu Cumhuriyet Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapar okul müdürü Sezgin Alp, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin çok büyük bir tehlikeden döndüğünü belirterek, "40 yıldır devlet içinde yuvalanan hainler halkın temsilcilerinin seçtiği yasal hükümeti devirip devleti ele geçirmek için planlarını harekete geçirmişlerdir. Türk milleti tarih boyunca sergilediği dik duruşu bir kez daha ortaya koymuştur. Milli iradesine sahip çıkarak tankların önüne çıkmış, kışlaların önünde nöbet bekleyerek demokrasi tarihini yeniden yazmıştır. Ömer Halis Demir gibi kahramanlar hiç düşünmeden vatanı için canını ortaya koymuştur. Genetik kodlarımızda her daim olan ordu millet ruhu yeniden canlanmıştır. Şu unutulmamalıdır ki devletin sahibi millettir. Milletin üzerinde bir güç yoktur. Demokrasi herkes için gerekli vazgeçilmez bir unsurdur. Yöneticileri millet seçer ve ancak milletin kararı geçerlidir. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi bir daha saygı ile selamlıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun" dedi.


Program, 15 Temmuz sinevizyon belgeseli gösterimi, 15 Temmuz destanı korosu, Ömer Halis Demir'in rüyası gösterisi ve öğrencilerin şehitleri tanıtımı ile son buldu.


Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, ve protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
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