Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği - Son Dakika
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Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği

16.05.2022 15:28
Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği

Konya'nın Kulu ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

ASO Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan öğretmen Ahmet Naim Çelik, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, "Onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar birbirlerinden farklı olabilir, fakat eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekir. Onları soyutlayıp ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil destek olalım. Hayatlarına bir ışık da biz yakalım" dedi.

Program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gösteriler, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Programa, protokol mensupları, okul müdürleri ve öğrenci aileleri katıldı. - KONYA

Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği
Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği
Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği

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Ankara Sanayi Odası, Engelliler Haftası, Öğretmenevi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da Engelliler Haftası etkinliği - Son Dakika


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