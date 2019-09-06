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Kulu'da 'okul güvenliği' toplantısı yapıldı

1 saat önce

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında okul idarecileri ile 'okul güvenliği' konulu toplantı yapıldı.

Kulu'da 'okul güvenliği' toplantısı yapıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında okul idarecileri ile 'okul güvenliği' konulu toplantı yapıldı.


Gençlik Merkezi salonunda 'okul güvenliği, uyuşturucu, uyarıcı maddeler' temalı toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Budan, Kulu'da uyuşturucu ile ilgili mücadelede emniyet ve jandarmanın görev yaptığını belirterek, bu konuda ailelere de büyük görevlerin düştüğünü söyledi. Okulların güvenliği konusunda herkese büyük görevler düştüğünü belirten Budan, "Ailelerimiz tarafından okullarımıza bırakılan çocuklarımızı idareciler olarak öğretmenler olarak koruyup kollamamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm okul idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun" dedi.


Okulların güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyetimiz ve jandarmanın gereken tedbirleri almaya devam ettiğini ifade eden Budan, "Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Okullarımızın kameralarını entegre ederek güvenliği artırmaya devam ediyoruz. Zaten denildiği gibi emniyet ve jandarmamız okul çevresinde gerekli güvenliği alıyorlar. Okul müdürlerimiz de okul bahçesi ve okul içerisinden sorumludurlar. Her hangi bir olumsuzluklarda emniyetimiz ve Jandarmamıza haber verebilirler. Ailelerimize de büyük görevler düşüyor" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Kulu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Okul idarecilerinin istek ve taleplerini belirtmeleri ile devam ederek toplantı sonrasında protokol tarafından beyaz bayrak ve beslenme dostu sertifikalar törenle okul müdürlerine dağıtıldı.


Kulu Kaymakamı Budan Başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Murat Ünver, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, okul idarecileri katıldı. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
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