Son Dakika Haberleri: Kulu'da süne ile mücadele konulu uygulamalı tarla günü yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kulu'da süne ile mücadele konulu uygulamalı tarla günü yapıldı

2 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde çiftçilere ekili alanlarda rastlanılan zararlı sünelere karşı uygulamalı tarla günü yapıldı.

Kulu'da süne ile mücadele konulu uygulamalı tarla günü yapıldı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde çiftçilere ekili alanlarda rastlanılan zararlı sünelere karşı uygulamalı tarla günü yapıldı.

Kulu genelinde ekili alanlarda yüzde 40'lara varan oranlarda dane zararlısı süneye rastlanması üzerine düzenlenen programda çiftçiler bilgilendirildi. Çiftçilere sünelerin zararları ve uygulamalı olarak ilaçlanması anlatıldı. Süne ile mücadelenin tam zamanı olduğunun belirtildiği programda, ilaçlama olmaması durumunda çiftçilerin mahsullerindeki verimin düşerek zarara uğrayacakları hatırlatıldı.

Bilgilendirme programına Konya İl Tarım Müdürü Seyfettin Baydar, Kulu İlçe Tarım Müdürü Ali Uysal, Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Cihanbeyli İlçe Tarım Müdürü, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı ve çiftçiler katıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
Konya, Kulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar yemeği verdi Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:10:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu'da süne ile mücadele konulu uygulamalı tarla günü yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]