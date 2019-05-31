Kulu'da süne ile mücadele konulu uygulamalı tarla günü yapıldı
2 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde çiftçilere ekili alanlarda rastlanılan zararlı sünelere karşı uygulamalı tarla günü yapıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde çiftçilere ekili alanlarda rastlanılan zararlı sünelere karşı uygulamalı tarla günü yapıldı.
Kulu genelinde ekili alanlarda yüzde 40'lara varan oranlarda dane zararlısı süneye rastlanması üzerine düzenlenen programda çiftçiler bilgilendirildi. Çiftçilere sünelerin zararları ve uygulamalı olarak ilaçlanması anlatıldı. Süne ile mücadelenin tam zamanı olduğunun belirtildiği programda, ilaçlama olmaması durumunda çiftçilerin mahsullerindeki verimin düşerek zarara uğrayacakları hatırlatıldı.
Bilgilendirme programına Konya İl Tarım Müdürü Seyfettin Baydar
, Kulu İlçe Tarım Müdürü Ali Uysal
, Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk
, Cihanbeyli
İlçe Tarım Müdürü, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı ve çiftçiler katıldı. - KONYA
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