Kulu'daki engelli orta öğretim öğrencinin polis olma hayali gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'daki engelli orta öğretim öğrencinin polis olma hayali gerçek oldu - Son Dakika

Kulu'daki engelli orta öğretim öğrencinin polis olma hayali gerçek oldu

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde evde eğitim gören engelli öğrencinin polis olma hayali gerçek oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde evde eğitim gören engelli öğrencinin polis olma hayali gerçek oldu.

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde yaşayan, konuşma zorluğu ve hareket kısıtlılığı yaşayan engelli ortaokul öğrencisi İbrahim Başoda, polis olma hayalini öğretmenleri Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan'a iletti.

Çağlayan'dan durumu öğrenen Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Ahmet Enes Geyik, karne günü öğrenciyi evinden okula polis aracıyla götürmeleri için hemen bir ekip aracı tahsis etti.

Öğrencinin evine giden polis memurları, öğrenciye önce polis kıyafeti giydirdi, daha sonra karnesini almak üzere okula polis aracıyla götürdü.

Öğretmenler ve arkadaşları tarafından alkışlarla kapıda karşılanan Başoda, okuldaki düzenlenen karne törenine katılarak karne ve hediyesini aldı.

Yapılan sürprizden mutlu olan anne ve babası yapılan jest için tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kulu'daki engelli orta öğretim öğrencinin polis olma hayali gerçek oldu

Polis, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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