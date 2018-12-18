Kulu İlçe Sağlık Müdürü Aydemir Görevine Başladı
1 saat önce
Konya'nın Kulu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Önder Aydemir görevine başladı.
Konya
'nın Kulu
İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Önder Aydemir görevine başladı.
Kulu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıza Sönmez
'den boşalan göreve Uzman Dr. Önder Aydemir atandı. Görevine başlayan Dr. Aydemir, hizmetlerin en iyi şekilde devam edeceğini belirterek, "Kulu genelinde sağlık taramalarının yapılması için sağlık ocağı bulunmayan mahallelerdeki okullarda veya gösterilen müsait olan yerlerde, belirlenecek olan tarihlerde halk sağlığı ile ilgili taramalar yapılacak. Her türlü sağlık sorunlarının giderilmesi için hastalar birebir bilgilendirilecek. Sağlık sorunlarıyla ilgili önceden vatandaşlara uyarılarda bulunacak" dedi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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