Son Dakika Haberleri: Kulu Ziraat Odası, 2019 yılı hasat dönemi fiyatlarını açıkladı
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Kulu Ziraat Odası, 2019 yılı hasat dönemi fiyatlarını açıkladı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Ziraat Odası tarafından yapılan toplantıda 2019 yılı hasat dönemi fiyatları açıklandı.

Kulu Ziraat Odası, 2019 yılı hasat dönemi fiyatlarını açıkladı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde Ziraat Odası tarafından yapılan toplantıda 2019 yılı hasat dönemi fiyatları açıklandı.

Kulu Ziraat Odası Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, biçerdöver sahipleri, nakliyeciler ve mevsimlik tarım işleri yetkililerinin katılımıyla 2019 yılı hasat dönemi fiyatları belirlendi.

Kulu Ziraat Odasından yapılan açıklamada, biçerdöver ile yapılacak hasatta dekar başına mercimek 20 TL, nohut 20 TL, arpa ve buğday 14 TL, kimyon elle yolma 60 TL olurken, tır veya kamyonlarla mahsul taşıma fiyatları ise mesafe fark etmeksizin tarladan Kulu merkezine tır 600 TL, kırkayak kamyonlar ile 500 TL, ilavesiz kamyonlara ise yarı fiyatı ödenmek suretiyle nakliye yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ayrıca saman konusunda da tarladan yapılan samanların istenilen adrese getirilip boşaltılması için vagon başına 120 TL olarak anlaşma yapıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
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