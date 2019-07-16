Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa ret
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Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa ret

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, "Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik.

Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa ret, System.String[]
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, "Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:02 
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