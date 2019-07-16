Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa ret
6 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, "Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik.
Kulüpler Birliği Vakfı
Başkanı Orman, "Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:02
AB'nin yaptırım kararına Çavuşoğlu'ndan tepki: Ciddiye almaya gerek yok Praktiker'e 1 yıllık daha konkordato süresi verildi Fikret Orman yayıncı kuruluşa seslendi: Sözleşme şartlarını yerine getirin Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi