Kulüpler Yürüyüş Ligi'nde 2 Türkiye rekoru
5 saat önce
Ankara'da düzenlenen Kulüpler Yürüyüş Ligi final yarışmalarında, erkekler ve kadınlarda 2 Türkiye rekoru geldi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:48 Kaynak: AA
'da düzenlenen Kulüpler Yürüyüş Ligi final yarışmalarında, erkekler ve kadınlarda 2 Türkiye
rekoru geldi.
Naili Moran Atletizm
Sahası'ndaki yarışta erkeklerde Salih Korkmaz
5 bin metrede, kadınlarda Meryem Bekmez
yine 5 bin metrede yeni Türkiye rekorlarının sahipleri oldu.
Erkeklerde Salih Korkmaz, yarışmada elde ettiği 19.44'lük derecesiyle 23 Yaş Altı ve Büyükler yeni Türkiye rekorunu eline geçirdi.
Kadınlarda Meryem Bekmez ise 21.36'lık derecesiyle 20 Yaş Altı ve büyükler yeni Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
Kulüpler Yürüyüş Ligi final müsabakaları bugün sona erecek.
Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı
Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor
Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti