Son Dakika Haberleri: Kulüpler Yürüyüş Ligi'nde 2 Türkiye rekoru

Kulüpler Yürüyüş Ligi'nde 2 Türkiye rekoru

5 saat önce

Ankara'da düzenlenen Kulüpler Yürüyüş Ligi final yarışmalarında, erkekler ve kadınlarda 2 Türkiye rekoru geldi.

Kulüpler Yürüyüş Ligi'nde 2 Türkiye rekoru, System.String[]
Ankara'da düzenlenen Kulüpler Yürüyüş Ligi final yarışmalarında, erkekler ve kadınlarda 2 Türkiye rekoru geldi.
Naili Moran Atletizm Sahası'ndaki yarışta erkeklerde Salih Korkmaz 5 bin metrede, kadınlarda Meryem Bekmez yine 5 bin metrede yeni Türkiye rekorlarının sahipleri oldu.
Erkeklerde Salih Korkmaz, yarışmada elde ettiği 19.44'lük derecesiyle 23 Yaş Altı ve Büyükler yeni Türkiye rekorunu eline geçirdi.
Kadınlarda Meryem Bekmez ise 21.36'lık derecesiyle 20 Yaş Altı ve büyükler yeni Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
Kulüpler Yürüyüş Ligi final müsabakaları bugün sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:48 Kaynak: AA
Salih Korkmaz, Ankara, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulüpler Yürüyüş Ligi'nde 2 Türkiye rekoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]