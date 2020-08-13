Kum ocağında klip

Şarkının sözlerini Güvenir yazarken, müziği ve aranjesine ise Gökhan Holat imza attı.
Şarkının sözlerini Güvenir yazarken, müziği ve aranjesine ise Gökhan Holat imza attı. Şarkının video klibi Emrah Özbilen yönetmenliğinde Kemerburgaz'daki kum ocağında çekildi. Güvenir'e model Yasemin Aksoy eşlik etti
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13.08.2020 19:39:32. #1.12#