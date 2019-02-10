Kumburgaz'da Ev Yangını
25 dakika önce
Kumburgaz'da villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kumburgaz
'da villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kumburgaz Bahçelievler Mahallesi
'nde 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Kumburgaz ve Mimarsinan
itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın hasara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:10 Kaynak: AA
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