Son Dakika Haberleri: Kumburgaz'da Ev Yangını

Kumburgaz'da Ev Yangını

25 dakika önce

Kumburgaz'da villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kumburgaz'da Ev Yangını, System.String[]
Kumburgaz'da villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kumburgaz Bahçelievler Mahallesi'nde 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Kumburgaz ve Mimarsinan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:10 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Kumburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alevlerin Sardığı Evde Baba-Oğul Yanarak Can Verdi! Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı

CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım İran'dan ABD'ye Atom Bombası Tehdidi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumburgaz'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]