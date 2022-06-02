Kumburgaz'daki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Erol DEĞİRMENCİ/ -BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100 karayolunda otobüs durağına giren otomobilin neden olduğu kazada tedavi altına alınan yaralılardan Murtaza Mardani de hayatını kaybetti.

Büyükçekmece Kumburgaz D-100 karayolunda dün meydana gelen kazada 09 HK 225 plakalı otomobil, yol kenarındaki durakta bekleyenlere çarpmıştı. Feci kazada Oğuzhan Kolver (15) ve Mehmet Alp Güney (14) hayatını kaybetmişti. Yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki Afganistan uyruklu Murtaza Mardani de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.