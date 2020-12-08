Kumköy sahili, çöplük gibi - Son Dakika

ANTALYA'da beş yıldızlı otellerin yanı başında bulunan Kumköy sahili, yaz sezonunda özellikle Serik ve Aksu bölgesinden gelenlerin bıraktığı çöp yığınlarıyla doldu.

Antalya kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta, beş yıldızlı oteller bölgesi Kundu'nun yanı başında bulunan Kumköy sahili, kirliliğe teslim oldu. İnsan eliyle kirliliğin her ayrıntısının göze çarptığı sahil şeridinde, dalgalar, içecek şişelerine, yiyecek poşetlerine ve kumsaldaki su şişelerine vuruyor. Poşetler dalgaların etkisiyle denize süreklenerek deniz canlılarına zarar veriyor. Sahilde balık tutanlar ise etraflarındaki kirliliğe aldırmadan avlanmaya devam ediyor. Kilometrelerce uzunluktaki sahilde içecek şişeleri, plastik atıklar, şortlar, kesik kablo boruları, maske, plastik atıklar, cam şişelerin görüntüsü, çevreye duyarlı vatandaşları üzdü. Günübirlikçilerin yanı sıra, bölgeyi yaz sezonu süresince çardak kampı için kullananların geride bıraktıkları, su birikintilerini de doldurdu.

CARETTA CARETTA YUVALARI DA BÖLGEDE

Bölge aynı zamanda caretta carettaların yavrulama alanı olarak biliniyor. Uyarı tabelalarının asılı olduğu plaj boyunca, caretta caretta yuvaları için dikkatli olunması isteniyor.