Kumluca'da 10 Günlük Kan Bağışı Kampanyası

05.02.2026 15:22
Kızılay, Kumluca'da 10 gün boyunca kan bağışı topluyor. Sağlıklı herkes davetli.

Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca ilçesinde, 10 gün süreyle vatandaşlardan kan bağışı toplanacağını bildirildi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan Kızılay kan toplama otobüsünde gönüllülerden kan bağışı toplanmaya başlandı.

Kan toplama aracı sorumlusu Dr. Ali Adem, 65 yaşını geçmemiş sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunabileceğini, bu konuda vatandaşları gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Kan ihtiyacının hayati bir durum olduğunu ifade eden Adem, kan bağışında bulunmanın sağlık açısından hem bağışçıya hem de kan ihtiyacı olan insanlara faydalı olduğunu belirtti.

Özellikle yaşanan kazalar, ameliyat ve hastalıklar gibi durumlarda kana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Adem, "Kan, sağlıklı insanlar tarafından tekrar üretilebilen bir şey. Bağışlanan her bir ünite kan, üç insanın yaşamına katkı sağlıyor. Bu konuda vatandaşlarımızı gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kan bağışı için gelenlere sağlık konusunda bilgilendirmede de bulunduklarını dile getiren Adem, Kumluca'da kan bağışı konusunda vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kumluca, Kızılay, Güncel, Son Dakika

