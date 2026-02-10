Kumluca'da Baraj Su Seviyesi Yetersiz

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtüaltı sera üreticileri ve sektör temsilcileri, yağışa rağmen yeterli su seviyesine ulaşılmayan Alakır Barajı'ndan elektrik üretimi için su salımı yapılmamasını istedi.

Örtüaltı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da geçen günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle 2 defa su baskınları yaşandı. Ancak bu yağışa rağmen Alakır Barajı yeterli doluluk seviyesine ulaşamadı. Bölgedeki üreticilerin yaz döneminde tarımsal sulamada kullandığı en önemli kaynaklardan olan barajda su seviyesi yüzde 45'lerde kaldı. Bölgedeki üreticiler ise Kumluca Ovası'nı besleyen Alakır Barajı'nda yeterli seviyeye ulaşılmadan elektrik üretimine başlanması ve bu nedenle su salımı yapılmasına tepki gösterdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Sarıcasu Muhtarı Levent Solmaz ve üreticiler, barajın Hacıveliler Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santrali girişinde açıklama yaptı.

'27 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN KUMLUCA'DA KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMİ YOK'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Geçmiş dönemlerde çok su sıkıntısı çektik. Şu anda Alakır Barajı'nın su seviyesi yüzde 45- 50'leri buldu. Bundan sonra yağmurun yağıp yağmayacağı garanti değil. Kumluca'mızı sel bastı. Çok yer su altında kaldı. Ortalama 7- 8 bin dönüm alan bir anda hızlı yağan yağmur nedeniyle sel baskınına uğradı ama bu susuzluğu çözmek anlamına gelmiyor. Kırsal ve dağlık alanlarda yağış az olduğundan barajımızın en az yüzde 80- 90'ları bulduktan sonra bu santrallere su verilmesi gerekiyordu. Evet bize elektrik lazım fakat şu suyun yabana gidişinden dolayı yazın biz tekrar tankerlerle su çekmek zorunda kalacağız. Tarımsal Sulama Birliği'nden don zamanlarında su alamadık. Don olayında kullanamadığımız su, şu an denize gidiyor. Suyumuz çok fazla olsa santral çalışsın, biz elektriğe, devletimize ve enerjiye kesinlikle karşı değiliz. Kapalı sulama sistemine acilen geçmemiz lazım. Bugüne kadar Kumluca'nın kapalı devre sulama sistemine geçmemesi büyük bir yanlıştır. 40- 45 günlük tarım yapılan yerlerde kapalı devre sulama sistemi var. 12 ay tarım yapılan ve 27 ülkeye ihracat yapan Kumluca'da kapalı devre sulama sistemi yok. En kötüsü de şu an şu suyun denize akmış olması. Yazın sulama birliğine su istediğimizde 'Su yok baraj seviyesi çok düşük' diyorlar. Tarımsal sulama kanallarına su verilmesi haftada 2'den 1 güne düştü" dedi.

'SUYUN TARIMDA KULLANILMASINI İSTİYORUZ'

Sarıcasu Muhtarı Levent Solmaz, "Tarımımızın yüzde 80'i tarımsal sulama olarak barajdan gelecek suya bağlı. Hem narenciye hem de örtü altı sera yüzde 80'i bu kanaldan sulanıyor. Bu kanal akmadığı sürece Sarıcasu'da tarım yok. Bu kadar yağmur yağmasına rağmen barajımız dolmadı, yüzde 40'larda. Barajımız dolduğu zamanlarda dahi su sıkıntısı çektik. Çünkü bu santrale su verildiği sürece çekiyoruz. Biz önce bu suyun tarımda kullanılmasını istiyoruz. Bu santrale verilen su denize akıyor, boşa akıyor. Baraja dönmediği gibi tarımda da kullanılamıyor. Hiçbir şekilde kullanılamıyor direkt denize akıyor" diye konuştu.

Demokrat Parti İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, "Alakır Barajı'nın su seviyesi halen yüzde 40'larda. Baraj seviyesi dolduğu zaman bir sözümüz yok ama bu suyun boşa akması, heba olması bizi derin üzüntü içerisinde bırakıyor. Üreticimizi de sıkıntıya sokmaktadır. Yarınımızın ne olacağı belli değil" dedi.

Üretici Ünal Karaca, "Üretimimiz tamamen bu kanallara, baraj sularına bağlı. Bu su olmazsa tankerlerle sularımızı çekiyoruz. Traktörler de su çekiyoruz. Tarımı bu şekilde sağlıyoruz. Don olayı olduğunda bu kanallardan su alamadık. Sebzelerimizi don vurdu. Yağmurlama sistemlerimizi susuzluktan çalıştıramadık. Sulama birliği buralarda kanalları yapmadı. Onların da sorumluluğu var" diye konuştu.

Üretici Orhan Solakoğlu da şöyle dedi:

"25 bin dekar alanda üretim yapıyorum. Bizim problemimiz su. Biz bugün için burada değiliz, yaz için buradayız. Üretim dönemimiz eylülde başladığında barajdaki su bize yetmiyor. Neden? Bu dönemde yeterli doluluğa ulaşmadan suyu salıyorlar. Bizim şu anda suya ihtiyacımız yok ama ihtiyacımız olan zamanda da su yok."