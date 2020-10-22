Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor - Son Dakika

Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor

22.10.2020 12:10
Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi fırtına ve dolu felaketi yaşayan Kumluca'da yaraları sarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi fırtına ve dolu felaketi yaşayan Kumluca'da yaraları sarıyor. Kum Mahallesi'nde Kabaarmut Cami'nin yıkılan minaresi vinçle kaldırılırken, Barbaros İlkokulu bahçesinde devrilen ağaçlar ekipler tarafından temizleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 gün önce fırtına, hortum ve dolu yağışı felaketi yaşayan Kumluca'da hummalı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri afet yaşanan bölgede fırtınanın izlerini silmeye çalışıyor. Ekipler Kum Mahallesi'ndeki fırtınada minaresi yıkılan Kabaarmut Camiinde çalışma yapıyor. Yıkılan cami minaresi enkazı vinçle kaldırılıyor. Hortum nedeniyle Kum Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulu'nun bahçesinde devrilen ağaçlar Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekiplerince kaldırıldı. Okul bahçesi temizlenerek eğitim öğretime hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ilçe cadde ve parklarında da fırtınanın kırdığı ağaç dallarını ve savurduğu materyalleri temizliyor. Öte yandan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da afette evleri zarar gören vatandaşlara gıda paketi yardımı yaptı. - ANTALYA

Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor
Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor
Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor
Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor
Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, Kumluca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kumluca'da fırtınanın izleri siliniyor - Son Dakika

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