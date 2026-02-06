Kumluca\'da Hortum ve Su Baskınları Hasar Verdi

SERA VE BAHÇELER SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı etkili olan kuvvetli sağanak ve hortumun verdiği zarar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bölgedeki seralardan bir kısmı su baskınları, bir kısmı ise hortum nedeniyle zarar gördü. Hortum seraların plastik örtülerini parçalayıp, etrafa savururken, demir iskeletlerini yerle bir etti. Cam seralar ise büyük ölçüde hasar görürken, hasat edilmeyi bekleyen başta domates olmak üzere ürünler de sel ve hortumdan etkilendi. Üreticiler su içinde kalan seralarındaki ürünlerini kurtarmaya ve yaralarını sarmaya çalışırken, sabaha karşı hortumun ve yağışın sesine uyandıklarını söyledi. Bölgedeki bazı narenciye bahçelerinde de su baskınları olurken, yağışın etkisiyle dalından dökülen ürünlerin suya gömüldüğü görüldü.