Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2) - Son Dakika

Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle seralar zarar gördü (2)
20.10.2020 12:12
Zarar gören seralık alanlar Kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle zarar gören cami Caminin zarar gören kubbesi Caminin zarar gören zemini ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki...
Zarar gören seralık alanlar
Kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle zarar gören cami
Caminin zarar gören kubbesi
Caminin zarar gören zemini ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü. (2)
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