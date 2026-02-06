Kumluca'da Sel ve Hortum Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Kumluca'da Sel ve Hortum Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Kumluca\'da Sel ve Hortum Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
06.02.2026 11:20
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortum nedeniyle seralarda ciddi zarara yol açıldı.

KUMLUCA'DA SEL VE HORTUM

Antalya kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak ve fırtına, Kumluca ilçesinde ise seralarda zarara neden oldu. Saat 03.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırdı. İlçe genelinde etkili olan yağış özellikle Sarıcasu, Salur, Kavak ve Hacıveliler mahallelerinde sele neden oldu. Mavikent, Kum ve Karşıyaka gibi mahallelerde ise hortum oluştuğu ve birçok serada hasara yol açtığı belirlendi. Hacıveliler'in Şıh mevkisindeki bir köprü ise yıkıldı. İlçe genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

KEMER'DE EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Kemer ilçesinde ise beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından ilçemizde aşırı yağışlar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 6 Şubat 2026 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Ramazan SARIKAYALI- Levent YENİGÜN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Sel ve Hortum Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kumluca'da Sel ve Hortum Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
