Kumluca'da Sel ve Hortum Zararları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kumluca'da Sel ve Hortum Zararları

30.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Bayraktar, sel ve hortumdan etkilenen Kumluca'da üreticilere yardım çağrısında bulundu.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortumdan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Bölgedeki üreticilerin 3'te 2'sinin sigortalı olmadığı için zararlarını tazmin edemediğini söyleyen Bayraktar, "Don felaketinden zarar gören üreticilerimize nasıl nakdi yardım yapılmışsa yine bu bölgede zarar gören üreticilerimize aynı yardımın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kumluca'da sel ve hortumdan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. İnceleme öncesinde Kumluca Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bayraktar, ardından Mavikent bölgesine geçti. Şemsi Bayraktar'a Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Antalya'ya bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ziraat odalarının başkanları eşlik etti. Bölgede Kaymakam Bahadır Güneş ve DSİ Finike Şube Müdürü Mehmet Şen ile sel ve hortum afetine ilişkin görüşen Bayraktar, üreticileri ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Şemsi Bayraktar, "İklim değişikliği ve mevsim kaymaları tarım sektörüne üretim noktasında fevkalade zarar veriyor. Kumluca, Kemer, Aksu, Serik ve Kepez'de 50 mahallede 1437 üreticimiz ve 5 bin 34 dekar meyve, sebze ve buğday alanımız zarar gördü. Hortum ve fırtına nedeniyle Kumluca, Aksu, Demre'de 17 mahallede 162 üreticimiz 787 dekar tarım alanı zarar gördü. Fırtına nedeniyle Finike ve Kepez'de 47 üreticimiz 3 mahallede 115 dekar tarım alanımız zarar gördü. Dolu afeti nedeniyle Döşemealtı, Gazipaşa ve Aksu ilçelerinde 5 mahallede 151 üreticimiz 985 dekar tarım alanı meyve ve sebze ürünlerimiz, sera yapılarımız zarar gördü" dedi.

Bölgedeki üreticilerin 3'te 2'sinin sigortalı olmadığı için zararlarını tazmin edebilecek durumda olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticilerimize Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi bu bölgede de kapalı olan kredi kapılarının açılması gerekiyor. Don felaketinden zarar gören üreticilerimize nasıl nakdi yardım yapılmışsa yine bu bölgede zarar gören üreticilerimize aynı yardımın yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, hortumdan zarar gören Mavikent Mahallesi'nin ardından selden zarar gören Karşıyaka ve Kum mahallelerinde de incelemelerde bulunup, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kumluca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Sel ve Hortum Zararları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:47:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kumluca'da Sel ve Hortum Zararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.