Kumluca'da üç halk plajı "Mavi Bayrak" denetimini başarıyla geçti - Son Dakika
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Kumluca'da üç halk plajı "Mavi Bayrak" denetimini başarıyla geçti

16.06.2022 21:36
Kumluca'da üç halk plajı "Mavi Bayrak" denetimini başarıyla geçti

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki "Mavi Bayrak"lı plaj sayısı üçe yükseldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki "Mavi Bayrak"lı plaj sayısı üçe yükseldi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen denetimler sonucunda Mavi Bayrak ile ödüllendirilen halk plajları yerli ve yabancı turistlerin kullanımına açılıyor.

TÜRÇEV Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin, Kumluca'da yaptığı incelemelerin ardından 2022 yılı için Kumluca'da üç plaja Mavi Bayrak verildiğini söyledi.

Kumluca'da daha önce Kent Park Halk Plajı ve Fener Halk Plajı'na Mavi Bayrak verildiğini hatırlatan Keskin, son olarak Beykent Plajı'nın da Mavi Bayrak almaya hak kazandığını belirtti.

Keskin, "Bugün Kumluca'da daha önce Mavi Bayrak almış halk plajlarında denetimler gerçekleştirdik. Son olarak Beykent Halk Plajı'nın da Mavi Bayrak almaya hak kazanmasıyla Kumluca'da üç halk plajı Mavi Bayrak almış oldu." dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da Kumluca'ya yeni bir Mavi Bayrak kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını, bundan sonraki hedeflerinin Mavi Bayrakları kaybetmemek olduğunu söyledi.

Kumluca'daki plajların Türkiye'nin en temiz plajları arasına girdiğini ifade eden Köleoğlu, "26 kilometreye yakın deniz sahilimiz bulunuyor. Burada oluşturmuş olduğumuz yeni alanlarla üçüncü Mavi Bayrağımızı Kumluca'mıza kazandırdık. Mavi Bayraklı üç plajın da birbirinden farklı yönleri var. Birinci plajımızda nadide zambaklar yetişiyor, ikinci plajımız caretta carettaların yaşam alanı, üçüncü plajımız ise her iki güzelliği birden barındırıyor. Biz tüm bu özelliklerle tam bir çevreci ve doğa dostu bir belediye olarak bu Mavi Bayrağı almamıza katkı koyan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kumluca'da üç halk plajı Mavi Bayrak denetimini başarıyla geçti
Kumluca'da üç halk plajı Mavi Bayrak denetimini başarıyla geçti
Kumluca'da üç halk plajı Mavi Bayrak denetimini başarıyla geçti
Kumluca'da üç halk plajı Mavi Bayrak denetimini başarıyla geçti
Kumluca'da üç halk plajı Mavi Bayrak denetimini başarıyla geçti

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Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da üç halk plajı 'Mavi Bayrak' denetimini başarıyla geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kumluca'da üç halk plajı "Mavi Bayrak" denetimini başarıyla geçti - Son Dakika
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