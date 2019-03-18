Son Dakika Haberleri: Kumpas Davasında 15 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Kumpas Davasında 15 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

42 dakika önce

"17 Aralık soruşturması"nda kumpas yapılmasına ilişkin davada, 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

"17 Aralık soruşturması"nda kumpas yapılmasına ilişkin davada, 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ'nin elebaşısı Fetullah Gülen ile dönemin emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda görülen davada, son savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, eski bakan Erdoğan Bayraktar ve oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ı dinlediklerini iddiasıyla 6 sanığın da "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi" suçundan dosyalarının ayrılarak, başka bir esas numarası verilerek yargılanmasına hükmetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

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