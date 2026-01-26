Künar Hasadı Zor Şartlarda Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Künar Hasadı Zor Şartlarda Başladı

Künar Hasadı Zor Şartlarda Başladı
26.01.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık nedeniyle rekolte düşen çam fıstığı, Aydın'da zorlu şartlarda toplanarak işleniyor.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan künarda (Çam fıstığı), kuraklık sebebiyle rekolte düşüklüğü yaşanırken, bin bir zorlukla toplanan kozalakların işlenmesi için fabrikalarda yoğun mesai süreci başladı.

Aydın'da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli geçim kaynaklarından olan çam fıstığında hasat sezonu devam ederken, zor şartlar altında toplanan künarların da ihracat yolculuğu başladı. Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kozalak toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta bir kedi gibi tırmanırken, toplanan kozalaklar çuvallarla işleme tesislerine getiriliyor. Toptan olarak kilosu 2 bin 500 TL'den satılan iç künarın, bir tek kozalağı bile altın değerinde olurken, fabrikalarda işlenen künarların büyük bölümü yurt dışına gönderiliyor.

Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlarken, fabrikalardaki yoğun mesai de başladı. Titiz bir çalışmayla çekirdekler, haşlanarak kozaklarından ayıklanarak kırılıyor. Kozalak fıstığa dönüşene kadar ise tam 12 işlemden geçiyor. 100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar elde edilirken, değeri ise adeta altınla yarışıyor. Uzun süreçlerin ardından seçim odalarında temizlenen künarlar paketlenerek ihracata ve satışa hazır hale getiriliyor.

Bu yıl iç künarın toptan 2 bin 500 TL'ye alınıp satıldığını belirten fabrika işletmecisi Serkan Karatosun, kuraklığın künar çamlarında da etkili olduğunu, bu nedenle 2025-26 hasat döneminde rekoltenin düşük olduğunu belirtti. Türkiye'nin dört bir yanından Aydın'a getirilen künarlar, Koçarlı ilçesinde işlenerek tüketime sunuluyor.

İşçilik maliyeti azaldı

Eskiden köylü kadınlar tarafından önce kazanlarda kaynatılıp açılması sağlandıktan sonra tara ile kırılıp zahmetli işlemlerin ardından içi çıkarılan çam fıstığı, artık son teknoloji makinelerle el değmeden hazırlanıyor. Yeni geliştirilen makineler sayesinde künardaki işçilik maliyetlerinde de düşüş yaşandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, İhracat, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Künar Hasadı Zor Şartlarda Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:03:01. #7.11#
SON DAKİKA: Künar Hasadı Zor Şartlarda Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.