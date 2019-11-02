Kur'an ve dini bilgiler yarışmasını kazanan 1 işitme ve 1 görme engelli vatandaş ücretsiz umreye...

Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen ve Van İl Müftülüğü aracılığıyla düzenlenen "Umre Ödüllü İşitme ve Görme Engelliler Arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler" yarışmasını kazanan 1 işitme ve 1 görme engelli vatandaş ücretsiz umreye gidecek.



Van İl Müftülüğünde Umre Ödüllü İşitme ve Görme Engelliler Arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması sonuçlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görme ve işitme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, onları Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla Umre ödüllü "İşitme ve Görme Engelliler Arası" ayrı kategorilerde "Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması" 31 Ekim 2019 tarihinde il müftülüğünde gerçekleşti. Yarışmada işitme engelli kategorisinde Hasan Gül, görme engelli kategorisinde de Naim Karatay birinci olarak, refakatçisi ile birlikte umre ödülü ile ödüllendirildiler. yarışma sonrası İl Müftüsü Ömer Keskin yarışmacılara hitaben, "Gayretleriniz ve azminiz bizleri ziyadesi ile mutlu etmiş, bizi daha çok çalışmaya ve sizlere yönelik hizmet alanları oluşturmaya sevk etmiştir" dedi.



İl Engelli Koordinatörü ve Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Kasım Emek'in yer aldığı komisyonda, yarışma sonunda Müftü Keskin tarafından katılımcılara hediye takdim edilerek yarışma sona erdi. - VAN