Son Dakika Haberleri: Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
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Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

6 saat önce

ARDAHAN'da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu, System.String[]

ARDAHAN'da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehrin kıyısına gelenler, nehre taş fırlattı ve hatıra fotoğrafı çekti. Vatandaşlar, Ardahan'da havaların soğuduğunu, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte Kura nehrinin de buz tutmaya başladığını söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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