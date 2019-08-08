Son Dakika Haberleri: Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi
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Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

16 Temmuz -7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kuran kursları arası futbol turnuvasına 20 takım ve yaklaşık 240 sporcu katıldı.

Turnuva sonunda Esentepe Mahalle Camii Kuran Kursu birinciliği elde ederken, Değirmenoğlu Köyü Cami Kuran Kursu takımı ikinci oldu.

Turnuvanın final maçını İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve İlçe Müftüsü Kemal Arpacı da izledi.

Dereceye giren takımlara kupaları İlçe Kaymakamı Sarı tarafından verildi. - AĞRI
Kuran-ı Kerim, Eleşkirt, Futbol, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:58 Kaynak: İHA
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