Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi
1 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:58 Kaynak: İHA
'nın Eleşkirt
İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.
16 Temmuz -7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kuran kursları arası futbol turnuvasına 20 takım ve yaklaşık 240 sporcu katıldı.
Turnuva sonunda Esentepe Mahalle Camii Kuran Kursu birinciliği elde ederken, Değirmenoğlu Köyü Cami Kuran Kursu takımı ikinci oldu.
Turnuvanın final maçını İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut
ve İlçe Müftüsü Kemal Arpacı da izledi.
Dereceye giren takımlara kupaları İlçe Kaymakamı Sarı tarafından verildi. - AĞRI
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