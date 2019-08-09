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Kurban Bayramı'na doğru

1 saat önce

Seydişehir merkezinde kurulan canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

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Seydişehir merkezinde kurulan canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.
Pazarda çalışmaların tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kurban satışı yapmak üzere gelecek olan satıcıların yerlerini hazırladık. Canlı hayvan pazarımız satıcı ve alıcılarımızın hizmetinde." dedi.
Seydişehir Belediye hizmetlerinin tatil süresincede 7/24 devam edeceğini de kaydeden Başkan Tutal, "Alo 153 ve Whatsapp hattından vatandaşlar yetkili birimlere ulaşabilecek. Seydişehir Belediyesi ekiplerimiz 5 günlük tatil süresince teyakkuzda olacak. Zabıta, Temizlik İşleri gibi birimler işlerine devam etmekte. Amacımız vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirirken, bayramı da en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:06 Kaynak: AA
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