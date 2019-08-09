Kurban Bayramı'na doğru

Seydişehir
merkezinde kurulan canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı
'na hazır hale getirildi.
Pazarda çalışmaların tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, "Kurban satışı yapmak üzere gelecek olan satıcıların yerlerini hazırladık. Canlı hayvan pazarımız satıcı ve alıcılarımızın hizmetinde." dedi.
Seydişehir Belediye hizmetlerinin tatil süresincede 7/24 devam edeceğini de kaydeden Başkan Tutal, "Alo 153 ve Whatsapp
hattından vatandaşlar yetkili birimlere ulaşabilecek. Seydişehir Belediyesi ekiplerimiz 5 günlük tatil süresince teyakkuzda olacak. Zabıta
, Temizlik İşleri gibi birimler işlerine devam etmekte. Amacımız vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirirken, bayramı da en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.