Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, milletçe sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sorumlulukların bilincinde olarak, tüm dünyayı saran koranavirüsle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini anımsatan Kendirli, sosyal mesafe kurallarına uyarak, tavsiye ve tedbirleri ihmal etmeden, bayramın geçirilmesi gerektiğini aktardı.

İlhan ise salgın sürecinde oluşan tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Salgın durumuna karşı tavsiyelere uyulması gerektiğini vurgulayan İlhan, "Salgına karşı verilen mücadele sonrasında huzur, bolluk, bereket dolu güzel günler ve sevdiklerimizle ağız tadıyla nice bayramlar yaşayacağımıza olan inancımızı yitirmiyoruz. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığına dikkati ve tedbiri elden bırakmadan, gereken duyarlılığı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu da bayramlar ile birlikte bütünlüğün, kardeşliğin ve barışın daha da kuvvetlendirileceğini aktardı.

Dayanışma ve kardeşlik duygusuna daha fazla yer verilmesi gerektiğini de vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasını önemle rica ediyorum. Hep birlikte mücadele vererek, sağlıklı ve güzel günlere bir an önce kavuşacağız. Bir ve beraber olmamızın, tüm sorunları çözmenin en önemli aracı olacağına inanıyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."