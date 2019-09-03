Son Dakika Haberleri: Kurban bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu (2)
Son Dakika Güncel Haber

Kurban bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu (2)

4 saat önce

HALUK LEVENT DUYURDU; BOĞA KESİLMEYECEKErzincan'da, Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce mezbahaya götürülürken, Oral Sarıoğlu'nun (55) elinden kaçan, 24 gün sonra, 10 kilometre uzaklıktaki 3200 rakımlı yaylada bulunan boğa için şarkıcı Haluk Levent, devreye girdi.

Kurban bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu (2), System.String[]

HALUK LEVENT DUYURDU; BOĞA KESİLMEYECEK
Erzincan'da, Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce mezbahaya götürülürken, Oral Sarıoğlu'nun (55) elinden kaçan, 24 gün sonra, 10 kilometre uzaklıktaki 3200 rakımlı yaylada bulunan boğa için şarkıcı Haluk Levent, devreye girdi. Yayladan henüz indirilemeyen hayvanın adak olarak kesileceğini öğrenen Levent, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, boğayı satın alacaklarını duyurdu. Levent, 'Boğanın sahibiyle görüştük. Kesmeyecekler. Bir arkadaşım parasını ödeyecek. Dağdan indirilmesini bekliyoruz. 'Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğiz' paylaşımında bulundu.
Şarkıcı Haluk Levent, Rize'nin İyidere ilçesinde, geçen yıl Kurban Bayramı'nda kaçan ve bayramın son günü Trabzon Sürmene sahilinde bulunan boğayı satın almıştı. Levent, 'Kara Şahin' adlı boğanın adını, 1980'li yılların çizgi film kahramanı olan 'Ferdinand' diye değiştirmişti. 'Ferdinand' İzmir'de çiftliğe bırakılmıştı.


Kurban Bayramı, Haluk Levent, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enflasyon verisi sonrası dolar ve euro sert düştü! İşte son durum
Son Dakika: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:34:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]