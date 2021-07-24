Üye Girişi
Kurban Bayramı tatilinde Kastamonu'daki kanyonlara yoğun ilgi - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinde Kastamonu'daki kanyonlara yoğun ilgi

24.07.2021 11:19
Kurban Bayramı tatilinde Kastamonu'daki kanyonlara yoğun ilgi, System.String[]

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma kanyonları, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma kanyonları, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kentin 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesi, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarıyla dikkati çekiyor.

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla, seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli köyünden yapılabiliyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken, kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da bölgeyi gezenlerin beğenisini kazanıyor.

Son dönemde doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla yapılan yatırımlar sayesinde, kanyona gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.

"Pandemi sonrası Pınarbaşı oldukça ilgi görüyor"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduklarını söyledi.

İlçenin "Türkiye'nin dünyaya armağanı" olduğunu dile getiren Yaşar, "Pınarbaşı'nın doğa turizminde sözde değil özde marka olduğunu artık gösteriyoruz." dedi.

Kanyonlar hakkında bilgi veren Yaşar, şöyle konuştu:

"Valla Kanyonu, 'vahşi cennet' dediğimiz bir kanyon. Duvar yüksekliği 1200 metreyi, uzunluğu ise 12 kilometreyi buluyor. Türkiye'de bir başka yerde örneği olmayan, içinde 3 kilometrelik yürüyüş yolu bulunan Horma Kanyonu da ilçemizde. Kanyonda endemik bitki türü de mevcut. 'Küçük Asyalı kanyon eğreltisi' bitkisi, dünyada sadece Horma'da var."

Kurban Bayramı'nda ilçenin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Yaşar, "Pınarbaşı'na günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 5 bin kişi. Pandemi sonrası Pınarbaşı oldukça ilgi görüyor." diye konuştu.

"İklim ve bitki örtüsünün değişimini görebiliyorsunuz"

Horma Kanyonu'nun girişindeki tesisin işletmecisi Murat Gölleroğlu ise bayram dolayısıyla günlük ziyaretçi sayılarının fazla olduğunu anlatarak, "Burayı herkesin görmesi gerekiyor. 3 kilometrelik platformdaki kanyon yürüyüşünde iklim ve bitki örtüsünün değişimini görebiliyorsunuz. Burası bir tabiat harikası." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den Valla Kanyonu'nu gezmeye gelen Gözde Dağlı ise önceden eşiyle kanyonun araştırmasını yaptıklarını belirterek, "Küre Dağları çok güzel. Burayı çok beğendik. Müthiş doğası, çok temiz havası var. Buranın dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğu söyleniyor, harika bir yer." dedi.

Almanya'dan Horma Kanyonu'na gelen Musa Çelik de "3 sene önce yine gelmiştim ama açılmadığı için içeriyi tam manasıyla görememiştim. Gittiğimde burayı herkese anlattım. Almanya'da iş arkadaşlarıma, tanıdıklarıma tavsiye ettim. Doğa harikası bir yer. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin burayı gelip görmesini öneriyorum. Allah'ın lütfetmiş olduğu bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı, Pınarbaşı, Kastamonu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatilinde Kastamonu'daki kanyonlara yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası panik yarattı 11:27 Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası panik yarattı Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti 11:24 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Önce yardım istedi, sonra polisin silahını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada 11:17 Önce yardım istedi, sonra polisin silahını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar 11:12 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı 21:17 Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak 18:45 BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak

Son Dakika Haberleri
11:29 ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı
11:26 Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası panik yarattı
11:25 Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak
11:23 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti
11:21 Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı
11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
11:17 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı
11:16 Önce yardım istedi, sonra polisin silahını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
11:14 Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı
11:11 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak         
11:25
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı         
11:18
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı         
11:15
Büyükşen çiftinin cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim Büyükşen çiftinin cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim         
08:21
Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor         
21:57
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Türk sevgilisinden olay Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi Türk sevgilisinden olay Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 11:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı tatilinde Kastamonu'daki kanyonlara yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement