Kurbanlıklarını Satamayan Mersinli Besici: Bırakacağız. Bu Seneden Sonra Yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıklarını Satamayan Mersinli Besici: Bırakacağız. Bu Seneden Sonra Yok

26.06.2022 21:01
Kurbanlıklarını Satamayan Mersinli Besici: Bırakacağız. Bu Seneden Sonra Yok

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’in ziyaret ettiği Mersinli besici, Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kalmasına rağmen hayvanlarını satamadığını söyledi. Besici, “Satamazsam kasaba kestireceğim. Üç ay daha yem dökeceğim bunlara. Zayıflamaması için yem dökeceğim, bakacağım, 10’uncu ayda kestireceğiz. Bırakacağız zaten başkanım. İnan ki bu seneden sonra yok başkanım. Bitti. Ben bittim, ben” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in ziyaret ettiği Mersinli besici, Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kalmasına rağmen hayvanlarını satamadığını söyledi. Besici, "Satamazsam kasaba kestireceğim. Üç ay daha yem dökeceğim bunlara. Zayıflamaması için yem dökeceğim, bakacağım, 10'uncu ayda kestireceğiz. Bırakacağız zaten başkanım. İnan ki bu seneden sonra yok başkanım. Bitti. Ben bittim, ben" dedi.

Cengiz Gökçel, Kurban Bayramı öncesi Mersin'de besicilerin sorunlarını dinledi. Bayram yaklaşmasına rağmen kurbanlıklarını satamadığını belirten bir besici, "Çok kötü başkanım. Yani satamıyoruz, elimizde kalıyor mallar. Yemleri 450 lirayı geçiyor. Nasıl alıp da yedireceğiz? Şimdi onu kara kara düşünüyoruz" diye konuştu.

"MİLLETİN ALIM GÜCÜ YOK"

Mersinli besici, "Daha önceki seneler, bir ay önce malımızı bitiriyorduk. Şimdi bitiremiyoruz. Milletin alım gücü yok" dedi.

"YEM FATURASINDA MİKTAR VAR, FİYATI YOK"

Gökçel'e aldığı yemin faturasını gösteren besici, "Gösterdim size işte. Hesap yok. Faturada yem miktarı var ama fiyatı yok. Çeşidi var, fiyatı yok. Bayramdan sonra yemci ne yazarsa onu ödeyeceğiz" diye konuştu.

"BU SENEDEN SONRA BIRAKACAĞIZ"

Artık besiciliği bırakacağını belirten besici, "Satamazsam kasaba kestireceğim. Üç ay daha yem dökeceğim bunlara. Zayıflamaması için yem dökeceğim, bakacağım, 10'uncu ayda kestireceğiz. Bırakacağız zaten başkanım. İnan ki bu seneden sonra yok başkanım. Bitti. Ben bittim, ben" dedi.

YORUMLAR
500
Gökçe Gökçen: Giderek Fakirleşiyoruz ve Uçuruma Sürükleniyoruz Gökçe Gökçen: Giderek Fakirleşiyoruz ve Uçuruma Sürükleniyoruz Cengiz Gökçel: Tarımı Planlayın, Çiftçiyi Destekleyin, İnsanlarımız Bir Ekmeğe Muhtaç Olmasın Cengiz Gökçel: Tarımı Planlayın, Çiftçiyi Destekleyin, İnsanlarımız Bir Ekmeğe Muhtaç Olmasın
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Cengiz Gökçel, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıklarını Satamayan Mersinli Besici: Bırakacağız. Bu Seneden Sonra Yok - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 21:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kurbanlıklarını Satamayan Mersinli Besici: Bırakacağız. Bu Seneden Sonra Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement