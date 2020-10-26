Küre Dağları Milli Parkı'ndaki 3 katlı Seyir Terası'na ziyaretçi akını - Son Dakika

KÜRE Dağları Milli Parkı'nın Bartın Ulus ilçesindeki Aşağıköy-Alpı Seyir Terası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Seyir terasına gelenler, milli parkın manzarasını fotoğraflayıp, cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. 2000 yılında milli park ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park' unvanını aldı. Daha sonra da Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli park, geçen haziran ayında, 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' aldı.