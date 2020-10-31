Kürekte Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapıldı

Kürekte Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası yarışları, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü Serdivan Kano-Kürek Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu çok sayıda kulüp sporcusu katıldı.
Sporcular, 2 bin ve 4 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.
Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
Akademik erkekler 8 dümenli: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik kadınlar 4 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Hafif kilo erkekler 2 çifte: 1. Fenerbahçe B, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray
Erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B
23 yaş altı erkekler 2 tek: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe
Erkekler 1 çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Ferdi
23 yaş altı erkekler 1 çifte: 1. Galatasaray, 2. Ferdi, 3. Galatasaray B
Kadınlar 1 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
23 yaş altı hafif kilo erkekler 2 çifte: 1. Fenerbahçe
Kadınlar 2 çifte: 1. Fenerbahçe
Hafif kilo kadınlar 2 çifte: 1. Fenerbahçe
Kadınlar 2 tek: 1. Fenerbahçe
Hafif kilo kadınlar 1 çifte: 1. Fenerbahçe
Akademik erkekler 2 tek: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik erkekler 1 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik erkekler 4 tek: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik erkekler 2 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik kadınlar 1 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik kadınlar 2 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi
Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları federasyon yetkililerince verildi.
- Kaynak: AA
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