Son Dakika Haberleri: Küreme ve Tuzlama Sabaha Kadar Sürdü

Küreme ve Tuzlama Sabaha Kadar Sürdü

2 saat önce

Keçiören Belediyesi, Ankara'da hakim olan kar yağışıyla birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarını Keçiören'in her noktasında başlatarak, sabaha kadar çalışma yürüttü.

Küreme ve Tuzlama Sabaha Kadar Sürdü, System.String[]
Keçiören Belediyesi, Ankara'da hakim olan kar yağışıyla birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarını Keçiören'in her noktasında başlatarak, sabaha kadar çalışma yürüttü.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ovacık'ta hazır bulundurulan 7 greyder, 6 kamyon, 13 çift kabin pick-up, 8 tuzlamalı küreme kamyonu, 5 JCB küreme, 3 loder, 2 dozer, 7 binek araçla küreme ve tuzlama çalışmasını sabaha kadar sürdürdü. Toplamda 51 araçla Keçiören'in her bir sokağında mücadele eden 129 Fen İşleri Müdürlüğü personeli, 200 Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve 350 Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli kaldırımları, yürüyüş yollarını, okul bahçelerini ve cami önlerini temizleyerek vatandaşın ulaşımını kolaylaştırdı. 51 araç ve 679 personelin görevli olduğu karla mücadele çalışmasında ulaşıma kapalı cadde ve sokağın kalmaması için etkin mücadele verildi.

"Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören'in her bir cadde ve sokağına ekiplerimizin anında ulaşması için karla mücadele planlamamızı yaptık. Kar yağmaya başlayınca da derhal mücadelemizi başlattık. Kar dindikten sonra da çalışmalarımız devam etti. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla karın keyfini çıkarabilir. Yollarda, parklarda, camilerde ve sosyal alanlarda ekiplerimiz tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürecek, vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Ankara, Kar, Keçiören, Güncel
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