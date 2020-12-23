Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

23.12.2020 09:05
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Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yarından itibaren birçok ülkede başlayacak Noel tatili öncesinde veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yarından itibaren birçok ülkede başlayacak Noel tatili öncesinde veri gündemi takip edilecek.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 78 milyonu aşarken, virüsün yeni türüne ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, salgından dolayı gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulunurken, virüsün mutasyonlarının aşının etkinliğini azaltmayacağı yönündeki haberler piyasaları destekledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik pakette, 600'er dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması için çağrıda bulunması, konu ile ilgili belirsizlikleri tekrar artırdı.

Trump, söz konusu teşvik paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı ve paketi "rezalet" olarak nitelendirdi. Trump, paketteki gereksiz maddelerin çıkarılarak kendisine makul bir yasa tasarısı gönderilmesi çağrısında bulunarak, "Aksi halde bir sonraki yönetim bu paket ile uğraşır. Belki de bir sonraki yönetimde yine ben olurum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan üçüncü çeyreğe ait büyüme verisinin yüzde 33,1'den yüzde 33,4'e revize edilmesi sonrası New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,67 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkması sonrası tedarik zincirinde yaşanan sorunlara karşın pay piyasalarında, bir önceki günkü sert düşüşün kısmen telafi edildiği görüldü. Fransa'nın mutasyona uğrayan Kovid-19 türünden korunma amacıyla sınırlarını kapatması sonrası İngiltere'de oluşan tedarik sorunu, tarafların anlaşması ile şimdilik sona erse de konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağına yerleşti. Avro/dolar paritesi, bu gelişmelerle dün yüzde 0,6 değer kaybederek 1,2157'ye gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 0,2 artışla 1,2190 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

Yüzde 1,4 değer kaybederek 49,3 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı, düşüşünü üst üste 3'üncü güne taşıdı. Analistler, salgında mutasyon riskinin ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikleri artırdığını, bunun da petrol fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Yurt içinde, dün 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazancıyla 1.404,97 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 7,6578'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki destek paketi, Kovid-19 salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, veri takviminde, ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin öne çıktığını söyledi.

Yarından itibaren batıda birçok ülkede başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla uluslararası piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğine işaret eden analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi aralık ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı yeni konut satışları

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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