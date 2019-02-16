Gazeteci, Yazar Kürşat Başar, uzun yıllar televizyonda yaptığı "Kürşat Başar'la" adlı sofra sohbetlerini bu kez kendi özel sofrasında, 21 Şubat'tan iibaren Perşembe Akşamları Zanzibar Zorlu'dagerçekleştirecek. Yüzlerce ünlünün katıldığı "Kürşat Başar'la Yemekli Sohbetlere" bu kezisteyenler konuk olarak katılacak.

Sınırlı sayıda konukla yapılan sohbetlerde aşktan, müzikten, edebiyattan, aslında hayata dair herşeyden konuşulacak. Yemeğin misafirleri Kürşat Başar'la sıcak bir ev ortamında sohbet edecek ve özel hazırlanmış bir menü eşliğinde herkes kendi hikayelerini anlatacak, hepbirlikte sohbet edecekler.

Birbirini tanımayan insanların biraraya geldiği bu özel masada her keresinde farklı öyküler, farklı keyifler yaşanacakve elbette güzel dostluklar kurulacak.

Sınırlı sayıda misafir kabul edileceğisebebi ilerezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kürşat Başar'la Yemekli Sohbetler 19.30 da başlayacak