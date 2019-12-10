Kursiyerler ilaç ve kozmetik ürün yapımında kullanılan bitkiler yetiştiriyor

Hatay'da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, ilaç ve kozmetik ürünlerin yapımında kullanılan bitkileri yetiştirmeyi öğreniyor.

Arsuz ilçesinde, ilaç yapımında kullanılan bitkilerin korunması, tanıtılması ve doğada çoğaltılması için 3 ay sürecek "İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu" açıldı.

Farklı meslek grubundan 15 kişinin kayıt yaptırdığı kursta, öğrencilere haftanın 3 günü bitkilerin tanıtımı yapılarak, ekimi ve sulama işlemleri anlatıldı.

Daha sonra, uygulama için boş kamu arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Arsuz Belediyesine başvuru yapıldı. Belediyenin olumlu cevabıyla başlayan uygulama derslerinde, kursiyerler eğitmenlerin kontrolünde gösterilen alanlara tohumları ekmeye ve fideleri dikmeye başladı.

Kursa katılan öğrencilerin başlıca hedefi, bitkilerin yetiştirilmesini öğrenmenin yanı sıra bunların ekim alanlarının genişletilmesini sağlamak.

Arsuz Halk Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Zor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamalı eğitimi boş kamu arazilerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekilen bitkilerin özellikle kozmetik ürünler ve ilaç yapımında kullanıldığını belirten Zor, "Bu kursumuzla EXPO 2021 çalışmalarına da katkı sunmaktayız. Öğrenciler burada rezene, nane, zahter ve anason gibi tıbbi olarak kullanılan birçok bitkinin yetiştiriciliğini yapmaktadır. Ektiğimiz bitkilerin 2 ay sonra boy verdiğini göreceğiz." diye konuştu.

"Sağlıklı olmanın sırrı ve ilacı zaten doğada var"

Kurs eğitmeni ve ziraat mühendisi Leyla Sakaroğlu da öncelikli olarak toprak hazırlama ve işleme eğitimi verdiklerini, ardından gübreleme, çapalama ve sulama gibi işlemleri anlattıklarını ifade etti.

Hatay'ın bitki çeşitliliği bakımından önemine değinerek, Amanos Dağları'nda 300'ü endemik 3 bine yakın bitki çeşidinin bulunduğunu aktaran Sakaroğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden yaşlı teyzelerimiz birçok bitkiden yararlanıyordu. Şu an yeni nesile aktarılmadığı için gençler bitkileri tanıyamıyor. Tanımadığımız bitkileri de zaman içerisinde unutuyoruz. Biz bunların farkına vardırarak doğayı daha çok tanıma adına eğitimler veriyoruz. Sağlıklı olmanın sırrı ve ilacı zaten doğada var. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin yurt çapında yaygınlaştırılması gerekiyor."

Kursiyerlerden Gülten Alkaya ise "Tohumların hangi çeşidine göre saklanması gerektiğini öğrendim. Azot ne işe yarıyor, ekosistem nasıl çalışıyor, bunları öğreniyoruz." dedi.